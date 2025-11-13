В Следственном комитете Армении допросили двух священников

В Следственном комитете Армении сегодня были допрошены два священнослужителя - иереи Егише Барсегян и Муше Ваганян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила адвокат Ваганяна – Армине Фанян.

"Сегодня к священникам обращались с подчеркнутой вежливостью. Их вызвали на допрос в рамках уголовного производства о дискриминации и принуждении к участию в собраниях", – сказала Фанян.

По ее словам, их допрашивали в качестве свидетелей. Вместе с тем, юрист добавила, что не может представить подробности допроса, поскольку следует соблюдать тайну следствия.

Она сообщила, что извещения из СК получили еще около десятка священнослужителей, в том числе иереи Арагацотнской епархии Вртанес Багалян, Зорайр Карапетян и другие.

Ранее армянские СМИ распространили запись, сделанную в 2023 году, на которой отец Аган Ернджакян, бывший скипетроносец Гарегина II, в беседе с архиепископом Натаном Ованнисяном, директором Департамента внешних связей и протокола Первопрестольной, жалуется, что Католикос принуждает его участвовать в антиправительственных демонстрациях.

17 октября стало известно о возбуждении уголовного дела по факту скандальной записи.