Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Следственный комитет Армении вызвал на допрос ряд священнослужителей

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 11:08
    Следственный комитет Армении вызвал на допрос ряд священнослужителей

    Следственный комитет Армении вызвал более 8 священнослужителей Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) и Арагацотнской епархии.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Ара Зограбян.

    Адвокат отметил, что в следственный комитет были вызваны не только священники и клирики Арагацотнской епархии, но и высокопоставленные священнослужители Первопрестольной.

    "Они были вызваны в рамках уголовного производства, связанного с записью аудиозаписи отца Натана. В настоящее время они находятся в статусе свидетелей", - сказал он.

    В октябре СМИ распространили запись, сделанную в 2023 году, на которой отец Аган Ернджакян, бывший скипетроносец Гарегина II, в беседе с архиепископом Натаном Ованнисяном, директором Департамента внешних связей и протокола Первопрестольной, жалуется, что Католикос принуждает его участвовать в антиправительственных демонстрациях.

    17 октября стало известно о возбуждении уголовного дела по факту скандальной записи.

    Армения ААЦ Следственный комитет священнослужители
    Ermənistanda 8-dən çox din xadimi istintaqa çağırılıb

    Последние новости

    11:40

    В Аргентине около 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда

    Другие страны
    11:35

    Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном

    Инфраструктура
    11:29

    В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажиров

    Инфраструктура
    11:22

    МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета

    В регионе
    11:14

    Азербайджан и Казахстан обсудили повышение прозрачности финансовой отчетности

    Финансы
    11:11

    В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях

    В регионе
    11:11

    Министр юстиции Украины отстранен от должности

    В регионе
    11:10

    Цвиянович: Босния нацелена на тесное сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:08

    Следственный комитет Армении вызвал на допрос ряд священнослужителей

    В регионе
    Лента новостей