Следственный комитет Армении вызвал на допрос ряд священнослужителей

Следственный комитет Армении вызвал более 8 священнослужителей Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) и Арагацотнской епархии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Ара Зограбян.

Адвокат отметил, что в следственный комитет были вызваны не только священники и клирики Арагацотнской епархии, но и высокопоставленные священнослужители Первопрестольной.

"Они были вызваны в рамках уголовного производства, связанного с записью аудиозаписи отца Натана. В настоящее время они находятся в статусе свидетелей", - сказал он.

В октябре СМИ распространили запись, сделанную в 2023 году, на которой отец Аган Ернджакян, бывший скипетроносец Гарегина II, в беседе с архиепископом Натаном Ованнисяном, директором Департамента внешних связей и протокола Первопрестольной, жалуется, что Католикос принуждает его участвовать в антиправительственных демонстрациях.

17 октября стало известно о возбуждении уголовного дела по факту скандальной записи.