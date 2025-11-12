İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Ermənistanda 8-dən çox din xadimi istintaqa çağırılıb

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 11:32
    Ermənistanda 8-dən çox din xadimi istintaqa çağırılıb

    Ermənistan İstintaq Komitəsi erməni apostol kilsəsinin (EAK) və Araqatsot yeparxiyasının 8-dən çox din xadimini dindirilməyə çağırıb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə vəkil Ara Zoqrabyan məlumat verib.

    Vəkil qeyd edib ki, Araqatsot yeparxiyasının keşişləri ilə yanaşı, Eçmiədzinin yüksək rütbəli din xadimləri də İstintaq Komitəsinə çağırılıb.

    "Onlar arxiyepiskop Natanın səs yazısı ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində şahid qismində çağırılıblar", - o bildirib.

    Oktyabr ayında mətbuatda yayılmış 2023-cü ilə aid səs yazısına əsasən, II Qareginin keçmiş əsa daşıyıcısı Aqan Ernjakyann Eçmiədzinin Xarici əlaqələr və protokol departamentinin direktoru arxiyepiskop Natan Ovannisyanla söhbətində katolikosun onu hökumət əleyhinə nümayişlərdə iştirak etməyə məcbur etməsindən şikayət edib.

    Oktyabrın 17-də qalmaqallı səs yazısı ilə bağlı cinayət işinin açıldığı məlum olub.

    Ermənistan Eçmiədzin Din xadimləri
    Следственный комитет Армении вызвал на допрос ряд священнослужителей

    Son xəbərlər

    12:01

    Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində əvvəlki rəylər tam və ya qismən nəzərə alınıb

    Maliyyə
    12:00

    Şöbə müdiri: Əhmədli qəsəbəsindəki sürüşmə texniki səbəblərdən baş verib

    Hadisə
    11:57

    Suriyanın XİN rəhbəri Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    11:50

    Polad Bülbüloğlu: Gələn ilin dövlət büdcəsindən kinoya vəsait ayrılmaması düzgün deyil

    Milli Məclis
    11:50

    Qırğızıstanda 2030-cu ilədək KOB-ların inkişafına dair yeni proqram hazırlanır

    Maliyyə
    11:48

    Azərbaycanda bu il vərəmə yoluxmada azalma müşahidə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:41

    Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    11:34

    "Birbank"dan onlayn nağd kredit alan hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyə

    Maliyyə
    11:33

    Braziliya millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti