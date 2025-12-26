Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    • 26 декабря, 2025
    • 08:54
    В США подтвердили возобновление поисков пропавшего 11 лет назад самолета

    Американская компания Ocean Infinity подтвердила возобновление поисков пропавшего 11 лет назад гражданского самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 из столицы Малайзии в Пекин.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель фирмы.

    Поиск осуществляется при поддержке малазийского правительства. Он добавил, что из-за важности и деликатного характера поисковых работы, официальные коммуникации по данному вопросу будут поступать от властей Малайзии.

    Напомним, что рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, 8 марта 2014 года направлявшийся по маршруту Куала-Лумпур - Пекин, исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находились 239 человек. Причины происшествия неизвестны. По одной из версий лайнер потерпел крушение в южной части Индийского океана. Все пассажиры и члены экипажа официально числятся погибшими.

