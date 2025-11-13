İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Ermənistanda 10-a yaxın din xadimi istintaqa çağırılıb

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 16:22
    Ermənistanda 10-a yaxın din xadimi istintaqa çağırılıb

    Ermənistanın İstintaq Komitəsində bu gün iki din xadimi - keşişlər Yeqişe Barseqyan və Muşe Vaqanyan dindirilib.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Vaqanyanın vəkili Armine Fanyan bildirib.

    "Bu gün keşişləri diskriminasiya və yığıncaqlarda iştirak etməyə məcbur etmə ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində dindirməyə çağırıblar", - A.Fanyan deyib.

    Onun sözlərinə görə, onlar şahid qismində dindirilib. Vəkil bildirib ki, İstintaq Komitəsindən daha 10 nəfərə yaxın din xadimi, o cümlədən Araqasotn yeparxiyasının keşişləri Vrtanes Baqalyan, Zorayr Karapetyan və başqaları bildiriş alıblar.

    Oktyabr ayında mətbuatda yayılmış 2023-cü ilə aid səs yazısına əsasən, II Qareginin keçmiş əsa daşıyıcısı Aqan Ernjakyann Eçmiədzinin Xarici əlaqələr və protokol departamentinin direktoru arxiyepiskop Natan Ovannisyanla söhbətində katolikosun onu hökumət əleyhinə nümayişlərdə iştirak etməyə məcbur etməsindən şikayət edib.

    Oktyabrın 17-də qalmaqallı səs yazısı ilə bağlı cinayət işinin açıldığı məlum olub.

    Ermənistan keşiş Ermənistanın İstintaq Komitəsi II Qaregin
    В Следственном комитете Армении допросили двух священников

    Son xəbərlər

    16:51

    Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

    İnfrastruktur
    16:49
    Foto

    Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    16:48

    Kəmaləddin Heydərov İsrailin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:46

    Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklər

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan Benin və Qanadan keşyu fındığı almağa başlayıb

    Biznes
    16:42

    Deputat: Qərbi azərbaycanlılar heç vaxt olmadığı qədər öz tarixi yurdlarına qayıtmağa yaxındırlar

    Daxili siyasət
    16:39

    Rejissor: "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms"a çəkmək istədiyimiz uşağa valideyni "cek-pot" kimi baxırdı

    İncəsənət
    16:37

    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 219 mənzil əlavə olunub

    Maliyyə
    16:30

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" üçün vergi-gömrük güzəştlərinin müddəti artırılıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti