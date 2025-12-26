Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.12.2025)

В зимний сезон из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполняются рейсы более чем по 70 направлениям Туризм

Анаклаудия Россбах: WUF13 в Баку укрепит присутствие UN-Habitat в регионе - ИНТЕРВЬЮ Инфраструктура

В послевоенный период семьям шехидов и инвалидам предоставлено около 7 тыс. квартир Футбол

Обвиняемый в мошенничестве на 20 тыс. манатов вновь присвоил деньги Происшествия

Цены на золото обновили новый исторический максимум - ОБНОВЛЕНО Финансы

На Фиолетовой линии бакинского метро переходят на 5-вагонные поезда Инфраструктура

Brent подорожала до $62,32 за баррель Энергетика

Британия в 2025 году заключила рекордные за 40 лет объем сделок по продаже оборонной техники Другие страны