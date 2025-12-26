İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.12.2025)

    Maliyyə
    • 26 dekabr, 2025
    • 08:59
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,31

    0,07

    - 12,33

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,43

    0,08

    - 13,29

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 539,50

    36,70

    1 898,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 731,16

    0,00

    6 186,94

    S&P 500

    6 932,05

    0,00

    1 050,42

    Nasdaq

    23 613,31

    0,00

    4 302,52

    Nikkei

    50 872,68

    556,87

    10 978,14

    Dax

    24 340,06

    0,00

    4 430,92

    FTSE 100

    9 870,68

    0,00

    1 697,66

    CAC 40 INDEX

    8 103,58

    0,00

    722,84

    Shanghai Composite

    3 952,09

    - 0,41

    600,33

    Bist 100

    11 336,18

    - 3,92

    1 505,62

    RTS

    1 097,79

    5,36

    204,57

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1784

    0,0008

    0,1430

    USD/GBP

    1,3503

    - 0,0012

    0,0987

    JPY/USD

    156,1600

    0,4200

    - 1,0400

    RUB/USD

    77,4958

    - 1,5282

    - 36,0242

    TRY/USD

    42,8735

    0,0289

    7,5135

    CNY/USD

    7,0083

    0,0020

    - 0,2917
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (26.12.2025)

