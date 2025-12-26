Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.12.2025)
26 dekabr, 2025
08:59
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
62,31
|
0,07
|
- 12,33
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,43
|
0,08
|
- 13,29
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 539,50
|
36,70
|
1 898,50
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 731,16
|
0,00
|
6 186,94
|
S&P 500
|
6 932,05
|
0,00
|
1 050,42
|
Nasdaq
|
23 613,31
|
0,00
|
4 302,52
|
Nikkei
|
50 872,68
|
556,87
|
10 978,14
|
Dax
|
24 340,06
|
0,00
|
4 430,92
|
FTSE 100
|
9 870,68
|
0,00
|
1 697,66
|
CAC 40 INDEX
|
8 103,58
|
0,00
|
722,84
|
Shanghai Composite
|
3 952,09
|
- 0,41
|
600,33
|
Bist 100
|
11 336,18
|
- 3,92
|
1 505,62
|
RTS
|
1 097,79
|
5,36
|
204,57
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1784
|
0,0008
|
0,1430
|
USD/GBP
|
1,3503
|
- 0,0012
|
0,0987
|
JPY/USD
|
156,1600
|
0,4200
|
- 1,0400
|
RUB/USD
|
77,4958
|
- 1,5282
|
- 36,0242
|
TRY/USD
|
42,8735
|
0,0289
|
7,5135
|
CNY/USD
|
7,0083
|
0,0020
|
- 0,2917
