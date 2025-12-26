Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 26 декабря, 2025
    • 08:32
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Проспект Зии Буниятова, от перекрёстка с улицей Мюзаффера Нариманова в сторону станции метро "20 Января";

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

    7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

