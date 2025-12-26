На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 26 декабря, 2025
- 08:32
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, от перекрёстка с улицей Мюзаффера Нариманова в сторону станции метро "20 Января";
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;
7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.