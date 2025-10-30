В шести аэропортах России приостановили полеты

Ограничения на движение самолетов введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения во Внуково были введены опубликован в 3:05 (4:05 по бакинскому времени), в Домодедово - в 3:22. Аналогичные меры в региональных аэропортах РФ были введены в 2:58.

Как уточняется, ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации двух дронов, летевших к российской столице.