    В шести аэропортах России приостановили полеты

    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 06:51
    Ограничения на движение самолетов введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля.

    Как передает Report, об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

    Ограничения во Внуково были введены опубликован в 3:05 (4:05 по бакинскому времени), в Домодедово - в 3:22. Аналогичные меры в региональных аэропортах РФ были введены в 2:58.

    Как уточняется, ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

    До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации двух дронов, летевших к российской столице.

