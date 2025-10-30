В шести аэропортах России приостановили полеты
В регионе
- 30 октября, 2025
- 06:51
Ограничения на движение самолетов введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля.
Как передает Report, об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения во Внуково были введены опубликован в 3:05 (4:05 по бакинскому времени), в Домодедово - в 3:22. Аналогичные меры в региональных аэропортах РФ были введены в 2:58.
Как уточняется, ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации двух дронов, летевших к российской столице.
Последние новости
07:03
Лидеры США и КНР начали переговоры с оптимистичным настроемДругие страны
06:51
В шести аэропортах России приостановили полетыВ регионе
06:18
NOS: Партия "Демократы-66" выиграла досрочные парламентские выборы в Нидерландах - ОБНОВЛЕНОДругие страны
05:46
Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружияДругие страны
05:09
США нанесли удар по судну с наркотиками в Тихом океанеДругие страны
04:38
Найдена неожиданная связь между депрессией и деменциейЗдоровье
04:21
Министр обороны Эстонии заявил, что американские войска не покинут странуДругие страны
03:50
CBS: США могут применить HIMARS для демонстрации силы КитаюДругие страны
03:14