    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 18:18
    Глава Узбекнефтегаз обсудил с компаниями из КНР сотрудничество в 2026 году

    Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Абдугани Сангинов обсудил с представителями ряда ведущих нефтегазовых компаний Китая текущее состояние взаимодействия и перспективы развития сотрудничества в области геологоразведочных работ, разведки и добычи углеводородов в 2026 году.

    Как передает Report, об этом сообщается в информации общества.

    Отмечается, что Сангинов провел встречу с представителями "GR Xibu Buling Engineering Company", "China 3 National Logging", "Great Wall Drilling Company" и совместного предприятия "New Silk Road Oil and Gas".

    В "Узбекнефтегазе" подчеркнули, что особое внимание было уделено применению современных технологических решений для повышения эффективности буровых и геологоразведочных работ, а также возможностям реализации совместных инвестиционных и производственных проектов с участием китайских сервисных компаний.

    "По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении деловых связей, продолжении конструктивного диалога и поэтапном развитии сотрудничества по приоритетным направлениям", - отмечается в сообщении.

    Узбекнефтегаз КНР добыча нефти перспективы

