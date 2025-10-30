İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Rusiyanın 6 hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Region
    • 30 oktyabr, 2025
    • 07:34
    Rusiyanın 6 hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Rusiyada paytaxt Moskva şəhərinin Vnukovo və Domodedovo hava limanlarında, həmçinin Volqoqrad, Kaluqa, Saratov və Yaroslavl hava limanlarında təyyarələrin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin nümayəndəsi Artem Korenyako özünün yelegram kanalında məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, məhdudiyyətlər Vnukovoda saat 3:05-də (Bakı vaxtı ilə 4:05), Domodedovoda isə saat 3:22-də elan edilib.

    Oxşar tədbirlər saat 2:58-də Rusiya Federasiyasının regional hava limanlarında da tətbiq edilib. Məhdudiyyətlərin uçuş təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruri olduğu bildirilib.

    Bundan əvvəl Moskva meri Sergey Sobyanin Rusiya paytaxtına doğru uçan ümumilikdə dörd pilotsuz təyyarənin məhv edildiyini açıqlamışdı.

    Rusiya hava limanı Moskva Dron
    В шести аэропортах России приостановили полеты

    Son xəbərlər

    08:38

    Gədəbəydə quyuya düşüb xəsarətlər alan şəxs xilas edilib

    Hadisə
    08:30

    Niderlandda keçirilən parlament seçkilərində "Demokratlar 66" partiyası qalib gəlib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:21

    BDYPİ: Yağışlı hava şəraitində sürücülər və piyadalar daha diqqətli olmalıdır

    Hadisə
    08:09

    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:00

    ABŞ Senatı Kanadaya tətbiq edilən tarif artımlarını ləğv edib

    Digər ölkələr
    07:34

    Rusiyanın 6 hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Region
    07:25

    Azərbaycan və Özbəkistan strateji tərəfdaşlığı gücləndirməyə razılaşıblar

    Xarici siyasət
    07:17

    ABŞ və Çin liderləri danışıqlara nikbinliklə başlayıblar - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    06:45

    Sakit okeanda narkotik daşıyan qayıq məhv edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti