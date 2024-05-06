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В селе Хейримлы Газаха армянский сапер подорвался на мине

В селе Хейримлы Газаха армянский сапер подорвался на мине Армянский сапер подорвался на мине в cеле Киранц (Хейримлы) Газаха в ходе работ по разминированию.
В регионе
6 мая 2024 г. 10:41
В селе Хейримлы Газаха армянский сапер подорвался на мине

Армянский сапер подорвался на мине в cеле Киранц (Хейримлы) Газаха в ходе работ по разминированию.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает, заявил пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

Пострадавший был госпитализирован. Возможно в дальнейшем будет доставлен в Ереван.

Отметим, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана. Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис-Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц-Хейримлы и Беркабер-Гызылгаджилы.

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Версия на английском языке Armenian sapper hit by landmine in Kheyrimli village of Azerbaijan’s Gazakh
Версия на азербайджанском языке Qazaxın Xeyrimli kəndində erməni istehkamçı minaya düşüb

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