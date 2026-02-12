В Самарканде пройдет первый межпарламентский саммит Центральная Азия - ЕС
В регионе
- 12 февраля, 2026
- 13:46
В узбекском Самарканде пройдет первый межпарламентский саммит Центральная Азия - ЕС.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсетях.
Подготовка к мероприятию обсуждалась на встрече в Германии со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Эдуардом Стипрайсом.
"Отметили, что саммиты в Самарканде и Брюсселе ознаменовали новый этап в стратегическом партнерстве Узбекистана и ЕС. Также рассмотрели подготовку к первому Межпарламентскому саммиту ЦА - ЕС в Самарканде и приветствовали открытие регионального представительства Европейского инвестбанка в Ташкенте как важную веху в укреплении инвестиционного сотрудничества", - написал Бахтиёр Саидов.
