    В Самарканде пройдет первый межпарламентский саммит Центральная Азия - ЕС

    В регионе
    12 февраля, 2026
    13:46
    В Самарканде пройдет первый межпарламентский саммит Центральная Азия - ЕС

    В узбекском Самарканде пройдет первый межпарламентский саммит Центральная Азия - ЕС.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсетях.

    Подготовка к мероприятию обсуждалась на встрече в Германии со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Эдуардом Стипрайсом.

    "Отметили, что саммиты в Самарканде и Брюсселе ознаменовали новый этап в стратегическом партнерстве Узбекистана и ЕС. Также рассмотрели подготовку к первому Межпарламентскому саммиту ЦА - ЕС в Самарканде и приветствовали открытие регионального представительства Европейского инвестбанка в Ташкенте как важную веху в укреплении инвестиционного сотрудничества", - написал Бахтиёр Саидов.

