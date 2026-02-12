İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Səmərqənddə birinci Mərkəzi Asiya - Aİ parlamentlərarası sammiti keçiriləcək

    Region
    • 12 fevral, 2026
    • 15:24
    Səmərqənddə birinci Mərkəzi Asiya - Aİ parlamentlərarası sammiti keçiriləcək

    Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində birinci Mərkəzi Asiya - Aİ parlamentlərarası sammiti keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov sosial şəbəkələrdə bildirib.

    Tədbirə hazırlıq Almaniyada Avropa İttifaqının Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Eduard Stipraysla görüşdə müzakirə edilib.

    "Qeyd etdik ki, Səmərqənd və Brüsseldəki sammitlər Özbəkistanla Aİ arasında strateji tərəfdaşlıqda yeni mərhələdir. Həmçinin Səmərqənddə birinci Mərkəzi Asiya - Aİ parlamentlərarası sammitinə hazırlığı nəzərdən keçirdik və Daşkənddə Avropa İnvestisiya Bankının regional nümayəndəliyinin açılmasını alqışladıq. Bu, investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsində mühüm mərhələdir", - B.Saidov yazıb.

    Özbəkistan Mərkəzi Asiya Sammit
