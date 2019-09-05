Эрдоган: В рядах партии Справедливости и развития насчитывается более 10 млн членов

"На данный момент в рядах нашей партии насчитывается более 10 млн членов".

Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании председателей провинциальных организаций правящей партии Справедливости и развития (AKP) заявил глава партии Реджеп Тайип Эрдоган.

"Другой с таким большим количеством членов партии нет. Ряды партии пополняются. Есть также покинувшие партию по ряду причин, в том числе и умершие. Причина 95% выходов из партии - смерть членов АКР. Из партии выбыли около 290 000 человек", - подчеркнул Эрдоган.