В Ровенской области Украины в результате атаки телебашни погиб 21 человек

В результате ракетных атак телевышки в Ровенской области Украины погиб 21 человек, 9 ранены.

В результате ракетных атак телевышки в Ровенской области Украины погиб 21 человек, 9 ранены.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, спасатели завершили поисково-спасательные работы.

"Главным заданием местной власти является восстановление телесигнала в Ровенской области. Тут есть успехи. Фактически 4 местных телеканала уже присутствуют в вещании Т2. Продолжаем двигаться по восстановлению сети далее", - подчеркнул глава ОВА.

По его словам, теле- и радиовещание в регионе будет полностью восстановлено в течение 2 дней.

Как сообщалось, утром около 5:25 в понедельник две ракеты атаковали телевизионную вышку возле города Ровно и административное помещение возле нее. К вечеру того же дня было известно о 9 погибших и 9 пострадавших в результате удара.