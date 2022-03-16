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В Ровенской области Украины в результате атаки телебашни погиб 21 человек

В Ровенской области Украины в результате атаки телебашни погиб 21 человек В результате ракетных атак телевышки в Ровенской области Украины погиб 21 человек, 9 ранены.
В регионе
16 марта 2022 г. 14:19
В Ровенской области Украины в результате атаки телебашни погиб 21 человек

В результате ракетных атак телевышки в Ровенской области Украины погиб 21 человек, 9 ранены.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, спасатели завершили поисково-спасательные работы.

"Главным заданием местной власти является восстановление телесигнала в Ровенской области. Тут есть успехи. Фактически 4 местных телеканала уже присутствуют в вещании Т2. Продолжаем двигаться по восстановлению сети далее", - подчеркнул глава ОВА.

По его словам, теле- и радиовещание в регионе будет полностью восстановлено в течение 2 дней.

Как сообщалось, утром около 5:25 в понедельник две ракеты атаковали телевизионную вышку возле города Ровно и административное помещение возле нее. К вечеру того же дня было известно о 9 погибших и 9 пострадавших в результате удара.

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Версия на английском языке Russian missile attack at Rivne TV tower kills 21 in Ukraine

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