В России заявили о готовности к всеобъемлющему военно-техническому сотрудничеству с Турцией

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "Россия готова к всеобъемлющему военно-техническому сотрудничеству с Турцией в случае запросов со стороны Анкары".

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Если будет запрос от турецкой стороны на наши системы, авиационные комплексы, мы готовы его рассмотреть. Равно как мы положительно отреагировали на С-400 и подписали контракт, мы готовы к всеобъемлющему ВТС с Турцией и по другой технике", - заявил Шугаев.

По его словам, в настоящее время от турецкой стороны не поступало запросов на покупку российских истребителей.