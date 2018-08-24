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    В России заявили о готовности к всеобъемлющему военно-техническому сотрудничеству с Турцией

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "Россия готова к всеобъемлющему военно-техническому сотрудничеству с Турцией в случае запросов со стороны Анкары".

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

    "Если будет запрос от турецкой стороны на наши системы, авиационные комплексы, мы готовы его рассмотреть. Равно как мы положительно отреагировали на С-400 и подписали контракт, мы готовы к всеобъемлющему ВТС с Турцией и по другой технике", - заявил  Шугаев.

    По его словам, в настоящее время от турецкой стороны не поступало запросов на покупку российских истребителей.

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