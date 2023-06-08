В России заморозили активы Euroclear и Clearstream на 229 млрд рублей

Россия в качестве зеркальной меры заморозила активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream на общую сумму порядка €2,6 млрд.

Россия в качестве зеркальной меры заморозила активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream на общую сумму порядка €2,6 млрд.

Как передает Report , об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчеты компаний за прошлый год.

В отчете бельгийской компании Euroclear отмечается, что на конец 2022 года на счетах типа "С" и "И" было заблокировано 188,5 млрд рублей и 28,9 млрд рублей соответственно. В сводке люксембургской Clearstream приводится общая стоимость замороженных в РФ средств в размере €134,1 млн (примерно 11,7 млрд рублей).

По информации издания, заблокированные из-за рестрикций активы российских компаний и граждан национальный расчетный депозитарий (НРД) оценивал в январе текущего года примерно в 5,7 трлн рублей, что в 25 раз превышает замороженные сейчас активы Euroclear и Clearstream.