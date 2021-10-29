В России зафиксировали новый максимум по числу умерших от COVID-19

В России зарегистрировали очередной максимум по количеству связанных с COVID-19 летальных исходов.

В России зарегистрировали очередной максимум по количеству связанных с COVID-19 летальных исходов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции

"За последние сутки подтверждено 1163 смерти. За весь период по России умерло 236 220 человек", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Предыдущий максимум — 1159 — фиксировали вчера.

Коронавирусом заразились еще 39 849 человек. Накануне показатель впервые за время эпидемии преодолел отметку в 40 тысяч — 40 096.