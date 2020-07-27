В России задержали участников террористической организации

Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал россиянина и гражданина Киргизии, подозреваемых в участии в террористической организации "Исламская партия Туркестана"

Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал россиянина и гражданина Киргизии, подозреваемых в участии в террористической организации "Исламская партия Туркестана".

Об этом Report передает со ссылкой на российскую прессу.

По версии следствия, они являются участниками "Исламской партии Туркестана"*, организации, признанной решением Верховного Суда РФ, террористической, чья деятельность запрещена на территории России.

"Судом в отношении М. и У. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября 2020 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение трех дней", - сообщили в суде.

Санкция статьи об участии в деятельности террористической организации предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.