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В России задержали участников террористической организации

В России задержали участников террористической организации Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал россиянина и гражданина Киргизии, подозреваемых в участии в террористической организации "Исламская партия Туркестана"
В регионе
27 июля 2020 г. 06:32
В России задержали участников террористической организации

Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал россиянина и гражданина Киргизии, подозреваемых в участии в террористической организации "Исламская партия Туркестана".

Об этом Report передает со ссылкой на российскую прессу.

По версии следствия, они являются участниками "Исламской партии Туркестана"*, организации, признанной решением Верховного Суда РФ, террористической, чья деятельность запрещена на территории России.

"Судом в отношении М. и У. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября 2020 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение трех дней", - сообщили в суде.

Санкция статьи об участии в деятельности террористической организации предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada terrorçular həbs olundu
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