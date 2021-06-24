В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 182

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 182. Впервые с 24 января в стране выявили более 20 000 заболевших за один день.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных сегодня данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,38%. Всего с начала пандемии в России заразились 5 388 695 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 568 против 548 днем ранее, это максимум с 28 января.

Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране умерли 131 463 заболевших.