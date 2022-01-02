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В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19 Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 233 случая, умерли за сутки 811 пациентов.
В регионе
2 января 2022 г. 13:01
В России за сутки выявили 18 233 новых случая COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 233 случая, умерли за сутки 811 пациентов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 233 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 591 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в России выявлено минимальное с 13 сентября 2021 года количество новых заболевших коронавирусом, накануне в стране также отмечалось минимальное с 22 сентября число заразившихся (19,7 тыс).

За минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли 811 пациентов - это минимальное число скончавшихся от этой болезни с конца сентября 2021 года. Накануне в России от инфекции скончались 847 человек, что также было минимальным значением на начало октября прошлого года. Таким образом, отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности от коронавируса. Пиковые значения смертности отмечались в конце ноября, когда ежедневно от COVID-19 умирало более 1 200 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 537 966 случаев коронавирусной инфекции, 310 518 умерших и 9 524 039 выписанных, в том числе 26 976 выписаны за последние сутки, из них 2 232 выздоровевших приходится на Москву.

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