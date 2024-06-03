Токаев: Казахстан вывел талибов из террористического списка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика вывела режим талибов из террористического списка, чтобы развивать экономическое взаимодействие с Афганистаном.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика вывела режим талибов из террористического списка, чтобы развивать экономическое взаимодействие с Афганистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в ходе встречи со спикерами палат парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", - сказал Токаев.

По мнению Токаева, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.