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Токаев: Казахстан вывел талибов из террористического списка

Токаев: Казахстан вывел талибов из террористического списка Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика вывела режим талибов из террористического списка, чтобы развивать экономическое взаимодействие с Афганистаном.
В регионе
3 июня 2024 г. 13:03
Токаев: Казахстан вывел талибов из террористического списка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика вывела режим талибов из террористического списка, чтобы развивать экономическое взаимодействие с Афганистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в ходе встречи со спикерами палат парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", - сказал Токаев.

По мнению Токаева, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

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Версия на английском языке Tokayev: Kazakhstan removes Taliban from terrorist list
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan “Taliban”ı terrorçu təşkilatlar siyahısından çıxarıb

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