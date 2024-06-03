Генсек ОДКБ: Армения должна внести ясность в перспективы отношений с организацией

ОДКБ рассчитывает, что Ереван внесет ясность в перспективы своих отношений с организацией.

ОДКБ рассчитывает, что Ереван внесет ясность в перспективы своих отношений с организацией.

Как передает Report, об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ.

"Рассчитываем, что политическое руководство республики внесет ясность в перспективы своих отношений с ОДКБ. Это было бы на пользу всем участникам нашего объединения прежде всего для полноценного планирования будущей совместной деятельности", - сказал он.

При этом генсек отметил, что "за последний год коллеги из Армении существенно сократили свое участие в мероприятиях организации".

"Тем не менее основные механизмы взаимодействия функционируют. Республика Армения остается полноправным членом организации, все обязательства в отношении этой страны сохраняются в полном объеме", - подчеркнул Тасмагамбетов.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В мае МИД Армении заявил о том, что страна прекращает участие в финансировании деятельности организации.