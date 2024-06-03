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Каладзе: Отказ от регистрации иноагентом повлечет арест имущества

Каладзе: Отказ от регистрации иноагентом повлечет арест имущества Отказ организаций регистрироваться в реестре, согласно принятому в Грузии закону об иноагентах, повлечет арест имущества и прекращение их деятельности.
В регионе
3 июня 2024 г. 21:25
Каладзе: Отказ от регистрации иноагентом повлечет арест имущества

Отказ организаций регистрироваться в реестре, согласно принятому в Грузии закону "О прозрачности иностранного влияния", повлечет арест имущества и прекращение их деятельности.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Если организации не подчинятся, предусмотрены финансовые штрафы, после этого произойдет арест имущества. Они не смогут ни функционировать, ни получать средства. Если они правда делают благое дело и у них нет злых умыслов, в чем проблема заполнить декларацию и показать финансы? Но есть подозрение, что поляризация, финансирование революционных сценариев - все это происходило из-за отсутствия прозрачности", - сказал Каладзе журналистам.

Он также отметил, что не ожидает введения санкций против Грузии.

"Я не ожидаю, что кто-нибудь будет подвергнут санкциям, так как мы не сделали ничего, чтобы попасть под санкции. Как можно вводить санкции против людей, которые принимают законы в своей стране и большинство населения страны дало им на это право? Это просто невероятно", - добавил мэр Тбилиси.

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