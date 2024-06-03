В Иране завершается процесс регистрации кандидатов на президентские выборы

В Иране сегодня завершается процесс регистрации кандидатов на внеочередные президентские выборы.

В Иране сегодня завершается процесс регистрации кандидатов на внеочередные президентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, регистрация завершится в 18:00 по местному времени.

На данный момент зарегистрировано уже 37 кандидатов. Среди них есть имена таких известных политиков и государственных деятелей, как Махмуд Ахмадинежад, Саид Джалили и Али Лариджани.

Окончательный список кандидатов будет утвержден после проверки со стороны МВД и Контрольного совета.

Регистрация кандидатов на 14-е президентские выборы в Иране стартовала 30 мая. С 12 по 27 июня пройдет предвыборная кампания.

Внеочередные президентские выборы намечены на 28 июня.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении. В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней, исполняет первый вице-президент.