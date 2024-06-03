О нас

В Иране завершается процесс регистрации кандидатов на президентские выборы

В Иране завершается процесс регистрации кандидатов на президентские выборы В Иране сегодня завершается процесс регистрации кандидатов на внеочередные президентские выборы.
В регионе
3 июня 2024 г. 10:49
В Иране завершается процесс регистрации кандидатов на президентские выборы

В Иране сегодня завершается процесс регистрации кандидатов на внеочередные президентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, регистрация завершится в 18:00 по местному времени.

На данный момент зарегистрировано уже 37 кандидатов. Среди них есть имена таких известных политиков и государственных деятелей, как Махмуд Ахмадинежад, Саид Джалили и Али Лариджани.

Окончательный список кандидатов будет утвержден после проверки со стороны МВД и Контрольного совета.

Регистрация кандидатов на 14-е президентские выборы в Иране стартовала 30 мая. С 12 по 27 июня пройдет предвыборная кампания.

Внеочередные президентские выборы намечены на 28 июня.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении. В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней, исполняет первый вице-президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu gün İranda prezidentliyə namizədliyə iddiaçıların qeydə alınması başa çatır

Экслюзивные новости

Уточнено количество населенных пунктов Западного Азербайджана, население которых подверглось геноциду и депортации
Уточнено количество населенных пунктов Западного Азербайджана, население которых подверглось геноциду и депортации
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
31 мая 2024 г. 16:35
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
31 мая 2024 г. 13:10
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
31 мая 2024 г. 10:43
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi