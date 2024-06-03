Участники движения "Тавуш во имя Родины" начали шествие к следственному комитету Армении

Движение "Тавуш во имя Родины" в понедельник направилось от церкви Сурб Хач в ереванском административном районе Арабкир к зданию следственного комитета (СК) Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, к зданию СК уже стянуты дополнительные силы полиции.
До начала шествия лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян отметил, что у собравшихся есть требования, которые они намерены представить комитету.
Вместе с тем, он добавил, что все решения в Армении принимает один человек и все это знают. Вместе с тем, по мнению архиепископа, чиновники могут не выполнять капризы властей и не принимать незаконные решения.
Как отметил Галстанян, зарубежные послы, скорее всего, все видят, фиксируют, но молчат, исходя из договоренностей с властями Армении.