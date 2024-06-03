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В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил трех человек

В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил трех человек Сотрудник ГУ МВД России по СКФО подозревается в совершении в Кабардино-Балкарии ДТП, в котором погибли три пешехода, в том числе двое детей. По факту происшествия назначена проверка.
В регионе
3 июня 2024 г. 15:06
В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил трех человек

Сотрудник ГУ МВД России по СКФО подозревается в совершении в Кабардино-Балкарии ДТП, в котором погибли три пешехода, в том числе двое детей. По факту происшествия назначена проверка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД.

"Вечером 2 июня в г. Нальчике на ул. Канукоева произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля, сотрудник ГУ МВД России по СКФО, двигаясь со стороны улицы Пирогова, допустил наезд на мужчину и его малолетних детей, после чего произошло столкновение с другой автомашиной. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пешеходов погибли на месте. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

По факту ДТП была назначена служебная проверка.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Возбуждено уголовное дело.

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