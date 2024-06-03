РФ ввела санкции против ответственных за антироссийский курс граждан Британии

Россия ввела санкции в отношении некоторых политиков, журналистов и экспертов Великобритании, "ответственных за антироссийскую деятельность".

Россия ввела санкции в отношении некоторых политиков, журналистов и экспертов Великобритании, "ответственных за антироссийскую деятельность".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании, - указали в дипведомстве. - Среди них местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране".

Как заявили в МИД РФ, провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц и практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины свидетельствуют о "неослабевающем настрое руководства Великобритании на продолжение жесткого системного противостояния" с Россией. "При этом, как и прежде, ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют работающие по указке властей СМИ Великобритании", - отмечается в сообщении.