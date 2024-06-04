На севере Грузии произошло сильное землетрясение

В регионе Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети на севере Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Как передает западное бюро
Согласно информации, эпицентр природного явления находился в 9 км к юго-востоку от города Они.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
На севере Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Об этом
По его данным, подземные толчки были зафиксированы в регионе Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, эпицентр находился примерно в 76 км к северо-востоку от города Кутаиси в населенном пункте Кваси.
Очаг залегал на глубине 9 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.