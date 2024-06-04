На севере Грузии произошло сильное землетрясение

В регионе Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети на севере Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В регионе Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети на севере Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Как передает западное бюро Report , об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Согласно информации, эпицентр природного явления находился в 9 км к юго-востоку от города Они.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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На севере Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в регионе Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, эпицентр находился примерно в 76 км к северо-востоку от города Кутаиси в населенном пункте Кваси.

Очаг залегал на глубине 9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.