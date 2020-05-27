В России число смертей от коронавируса приближается к 4 тыс.

Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в РФ снизился до 2,3% и составил 8 338, всего зарегистрированы 370 680 случаев заражения.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 370 680 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в России за сутки скончался 161 человек с COVID-19, за все время - 3 968.