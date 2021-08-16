В России за сутки умерли 806 человек с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 806 смертей с COVID-19, за все время - 171 305.

За сутки в РФ подтверждены 806 смертей с COVID-19, за все время - 171 305.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 806 смертей... За весь период по России умерло 171 305 человек", - говорится в сообщении.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 20 765 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 788 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 621 601 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,31%.