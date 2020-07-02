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В России за принятие поправки в Конституцию проголосовали почти 80% - ОБНОВЛЕНО

В России за принятие поправки в Конституцию проголосовали почти 80% - ОБНОВЛЕНО В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов
В регионе
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2 июля 2020 г. 09:18
В России за принятие поправки в Конституцию проголосовали почти 80% - ОБНОВЛЕНО

За поправки в Конституцию проголосовали 77,93 процента россиян, против высказались  21,16 процента.

Как передает Report  со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил ЦИК России по результатам обработки более 99,9  процента протоколов.

По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов.

В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов.

 

*** 03:21

За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 78,04% россиян.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Согласно представленным в информцентре ЦИК данным после обработки 95, 61% протоколов, за принятие поправок в конституцию РФ проголосовали 78,04% россиян, против - 21,15%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

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