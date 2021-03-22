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В России выявили 9 284 заразившихся коронавирусом за сутки

В России выявили 9 284 заразившихся коронавирусом за сутки  Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 284, до 4 466 153
В регионе
22 марта 2021 г. 12:21
В России выявили 9 284 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 284, до 4 466 153. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 7 790, до 4 077 185. В общей сложности в стране уже выздоровели 91,3% заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 361 против 371 днем ранее, до 95 391.

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Версия на английском языке Russia's COVID tally exceeds 4.46 million
Версия на азербайджанском языке Rusiyada ötən gün 361 nəfər pandemiyanın qurbanı olub

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