В России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов

В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов.

В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов.

Как передает Report, информацию "Известиям" подтвердили в Гознаке.

В Гознаке объяснили, что это связано с техническими причинами, которые обусловлены возросшим спросом на документы. Рост количества заявок привел к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов, АО "Микрон", был вынужден начать оптимизацию технологических процессов, чтобы они отвечали сложившемуся спросу.

Тогда же сообщалось, что прием заявлений возобновится со второй половины марта.

Документы нового образца рассчитаны на 10 лет.

Для тех, кому необходимо выехать за рубеж в кратчайшие сроки, в Министерстве внутренних дел РФ рекомендовали оформлять паспорт на пять лет при оплате госпошлины.

Выдача паспортов возобновилась и ведется в стандартном режиме. Однако, как отмечалось, с учетом скопившихся заявок на их получение срок получения может увеличиться.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен со 2 февраля.