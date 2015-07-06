​В России создадут "горячую линию" по проблемам вербовки в ИГИЛ

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ В России планируется создать «горячую линию», куда граждане могли бы сообщать информацию, связанную с вербовочной деятельностью международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Общественной палаты.

Как рассказала член общественной палаты Елена Сутормина, в Московскую службу психологической помощи населению и на телефон службы доверия ФСБ все чаще поступают звонки граждан, которые обеспокоены деятельностью ИГИЛ на территории России.

В связи с этим 14 июля Общественная палата проведет слушания, посвященные теме ИГИЛ, с приглашением экспертов из разных областей.

«По результатам слушаний планируется подготовить памятку для родителей, чтобы они знали, как защитить детей от вербовщиков, и тогда же откроем «горячую линию», — отметила Сутормина.