    В России совершил жесткую посадку вертолет с 23 людьми на борту

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 18:01
    В России совершил жесткую посадку вертолет с 23 людьми на борту

    В российском Калининграде вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Согласно информации, на борту находилось 3 члена экипажа и 20 пассажиров.

    Осведомленный источник в аэропорту Храброво подчеркнул, что инцидент произошел из-за непогоды и сильного ветра.

    Техника и люди не пострадали. 

    Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edib

