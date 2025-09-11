В России совершил жесткую посадку вертолет с 23 людьми на борту

В российском Калининграде вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, на борту находилось 3 члена экипажа и 20 пассажиров.

Осведомленный источник в аэропорту Храброво подчеркнул, что инцидент произошел из-за непогоды и сильного ветра.

Техника и люди не пострадали.