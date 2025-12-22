МВД призвало граждан не верить фейковым публикациям

В социальных сетях распространяются многочисленные публикации с обещаниями получить доступ к чужим аккаунтам, вести скрытое наблюдение за страницами, взламывать мобильные телефоны и отслеживать переписку или звонки пользователей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ведомстве подчеркнули, что цель таких страниц – завладеть персональными данными граждан, информацией о банковских картах и в дальнейшем похитить денежные средства.

В МВД призвали не доверять ложной рекламе и заманчивым обещаниям в интернет-сегменте, особенно в социальных сетях, а также ни в коем случае не совершать онлайн-платежи в ответ на подобные предложения.

"Столкнувшись с подозрительными случаями, рекомендуется незамедлительно обращаться в органы полиции и на официальные страницы министерства в соцсетях", - заявили в министерстве.