    МВД призвало граждан не верить фейковым публикациям

    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 11:35
    В социальных сетях распространяются многочисленные публикации с обещаниями получить доступ к чужим аккаунтам, вести скрытое наблюдение за страницами, взламывать мобильные телефоны и отслеживать переписку или звонки пользователей.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

    В ведомстве подчеркнули, что цель таких страниц – завладеть персональными данными граждан, информацией о банковских картах и в дальнейшем похитить денежные средства.

    В МВД призвали не доверять ложной рекламе и заманчивым обещаниям в интернет-сегменте, особенно в социальных сетях, а также ни в коем случае не совершать онлайн-платежи в ответ на подобные предложения.

    "Столкнувшись с подозрительными случаями, рекомендуется незамедлительно обращаться в органы полиции и на официальные страницы министерства в соцсетях", - заявили в министерстве.

    МВД кибермошенники фейки
    DİN vətəndaşları saxta paylaşımlara inanmamağa çağırıb

