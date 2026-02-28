Anthropic: Компания оспорит в суде оценку Пентагона
- 28 февраля, 2026
- 07:40
Компания Anthropic накануне заявила, что оспорит в суде решение Пентагона объявить эту фирму, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, угрозой для цепочки поставок.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что подобное заявление поступило спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп также распорядился, чтобы все федеральные ведомства прекратили сотрудничество с этой компанией.
