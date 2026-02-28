Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Anthropic: Компания оспорит в суде оценку Пентагона

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 07:40
    Anthropic: Компания оспорит в суде оценку Пентагона

    Компания Anthropic накануне заявила, что оспорит в суде решение Пентагона объявить эту фирму, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, угрозой для цепочки поставок.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Отмечается, что подобное заявление поступило спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп также распорядился, чтобы все федеральные ведомства прекратили сотрудничество с этой компанией.

    Anthropic искусственный интеллект США Дональд Трамп

