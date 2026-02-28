"Anthropic" şirkəti Pentaqonu məhkəməyə verəcək
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 08:34
"Anthropic", Pentaqonun süni intellekt firmasını təchizat zənciri təhdidi kimi təyin etmək qərarına etiraz edəcəyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, bu açıqlama ABŞ Prezidenti Donald Trampın bütün federal qurumlara bu şirkətlə əməkdaşlığı dayandırmağı əmr etməsindən bir neçə saat sonra verilib.
Qeyd edək ki, Tramp federal qurumlara "Anthropic" texnologiyalardan istifadəni qadağan edib
Son xəbərlər
10:02
Qazaxıstanda Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarə təmiri mərkəzi tikilirRegion
10:00
DİN: Sosial şəbəkədə göndərilən keçidlərə daxil olmaq maliyyə məlumatlarının ələ keçirilməsinə səbəb ola bilərDaxili siyasət
09:56
Azərbaycanda ötən gün 19 silah, iki qumbara aşkarlanıbHadisə
09:42
Azərbaycanda icbari sığorta bazarı üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıbMaliyyə
09:30
Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıbMaliyyə
09:30
Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində tatamiyə çıxmayacaqFərdi
09:24
Pakistan 331 əfqan hərbçinin öldüyünü açıqlayıbDigər ölkələr
09:14
Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB-3Hadisə
09:08