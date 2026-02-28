İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    "Anthropic" şirkəti Pentaqonu məhkəməyə verəcək

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 08:34
    Anthropic şirkəti Pentaqonu məhkəməyə verəcək

    "Anthropic", Pentaqonun süni intellekt firmasını təchizat zənciri təhdidi kimi təyin etmək qərarına etiraz edəcəyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, bu açıqlama ABŞ Prezidenti Donald Trampın bütün federal qurumlara bu şirkətlə əməkdaşlığı dayandırmağı əmr etməsindən bir neçə saat sonra verilib.

    Qeyd edək ki, Tramp federal qurumlara "Anthropic" texnologiyalardan istifadəni qadağan edib

    süni intellekt ABŞ
    Anthropic: Компания оспорит в суде оценку Пентагона

    Son xəbərlər

    10:02

    Qazaxıstanda Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarə təmiri mərkəzi tikilir

    Region
    10:00

    DİN: Sosial şəbəkədə göndərilən keçidlərə daxil olmaq maliyyə məlumatlarının ələ keçirilməsinə səbəb ola bilər

    Daxili siyasət
    09:56

    Azərbaycanda ötən gün 19 silah, iki qumbara aşkarlanıb

    Hadisə
    09:42

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:30

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:30

    Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində tatamiyə çıxmayacaq

    Fərdi
    09:24

    Pakistan 331 əfqan hərbçinin öldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    09:14

    Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    09:08

    OpenAI süni intellekt modellərini Pentaqonun məxfi şəbəkəsində yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti