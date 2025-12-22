Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Певица Дениз Асадова освобождена по акту амнистии

    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 11:39
    Певица Дениз Асадова освобождена по акту амнистии

    Певица Дениз Асадова освобождена по акту амнистии.

    Как сообщает Report, сегодня она была освобождена из исправительного учреждения №4.

    Отметим, что ранее Асадова была осуждена за мошенничество, оскорбления и клевету в отношении нескольких человек.

    Она была лишена свободы на 7 месяцев по решению Бинагадинского районного суда за оскорбление и клевету в адрес адвоката Асима Аббасова. Позже ее наказание было увеличено из-за оскорбления и клеветы в отношении другого человека.

