Певица Дениз Асадова освобождена по акту амнистии.

Как сообщает Report, сегодня она была освобождена из исправительного учреждения №4.

Отметим, что ранее Асадова была осуждена за мошенничество, оскорбления и клевету в отношении нескольких человек.

Она была лишена свободы на 7 месяцев по решению Бинагадинского районного суда за оскорбление и клевету в адрес адвоката Асима Аббасова. Позже ее наказание было увеличено из-за оскорбления и клеветы в отношении другого человека.