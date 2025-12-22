Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    АЖД: Станция "Дарнагюль" будет готова в I квартале 2026 года

    Инфраструктура
    • 22 декабря, 2025
    • 11:45
    АЖД: Станция Дарнагюль будет готова в I квартале 2026 года

    Строящаяся на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии станция "Дарнагюль" будет готова в первом квартале 2026 года.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

    В обществе отметили, что проект реализуется в рамках Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, предусматривающей увеличение пропускной способности линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт, а также ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

    "В настоящее время строительные работы на станции "Дарнагюль" выполнены на 53%. Ведется строительство двух турникетных зданий, одного пешеходного надземного перехода и четырех платформ. Работы по железобетонным фундаментам зданий на территории станции уже завершены", - подчеркнули в АЖД.

    станция "Дарнагюль" АЖД Абшеронская кольцевая ж/д линия
    ADY: "Dərnəgül" dəmir yolu stansiyası gələn ilin I rübündə hazır olacaq - EKSKLÜZİV
    Darnagul station on Absheron rail line to open in early 2026

