BP приступила к сейсморазведке на месторождении Карабах

Британская компания BP официально приступила к сейсморазведке на месторождении Карабах в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по геологии и разработке в Азербайджане, Грузии и Турции Дэн Спаркс.

"На прошлой неделе мы приступили к проведению трехмерной сейсмической съемки с использованием донных узлов высокой плотности (HDOBN - High Density Ocean Bottom Nodes). Цель работ - снизить неопределенность в оценке ресурсов, спланировать разработку и выйти на окончательное инвестиционное решение", - заявил Спаркс.

Вице-президент отметил, что съемка будет выполнена командами Caspian Geo, внедряющими технологию HDOBN в Каспийском море.

"Развитие этой технологии было обеспечено крупнейшей в истории BP пятилетней программой 4D-сейсморазведки на гигантском месторождении Азери-Чыраг-Гюнешли", - добавил он.

Отметим, что программа сейсмических исследований месторождения включает два этапа - сейсморазведку с использованием донных узлов (Ocean Bottom Node, OBN), а также сейсмическую съемку высокого (HR) и сверхвысокого (UHR) разрешения. Продолжительность работ по первому этапу составляет до 3,5 месяцев. Работы будут проводиться на глубинах от 140 до 200 метров.

Съемка HR/UHR продолжительностью до 45 дней запланирована на март-апрель 2026 года.

Напомним, что 3 июня 2025 года, в рамках Бакинской энергетической недели, BP подписала с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) соглашения о приобретении долей в двух проектах.

Первый проект - это месторождение "Карабах", расположенное в 120 км к востоку от Баку и в 20-25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине 150-200 метров. Второй - перспективный блок Ашрафи–Дан Улдузу–Айпара (ADUA), расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.

В каждом из этих проектов BP приобрела у SOCAR по 35% участия, оставшиеся 65% остались у азербайджанской госкомпании. BP будет выступать оператором обоих проектов.

По предварительным оценкам, геологические запасы нефти на месторождении "Карабах" превышают 60 млн тонн, из которых извлекаемыми считаются 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.

Согласно данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пиковая добыча на шельфовом нефтяном месторождении "Карабах" составит 7,5 млн баррелей в сутки.

Согласно расчетам, основанным на данных агентства, годовой объем добычи на месторождении на пике превысит 2,7 млрд баррелей.