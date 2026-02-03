Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Еврокомиссар Шевчович опроверг какие-либо связи с Эпштейном

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 18:35
    Еврокомиссар Шевчович опроверг какие-либо связи с Эпштейном

    Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что не имеет никакого отношения к скандально известному экс-финансисту, осужденному за сексуальные преступления, Джефри Эпштейну и не был с ним знаком.

    Как сообщает европейское бюро Report, заявление зачитал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    Отметим, что Шевчович упоминается в недавно обнародованных Министерством юстиции США файлах по делу Эпштейна. На прошлой неделе другой словацкий политик, Мирослав Лайчак, оказался в центре скандала и подал в отставку с поста советника по нацбезопасности Словакии после публикации переписки между ним и осужденным финансистом.

    Лайчак в течение нескольких лет с 2007 года занимал должность верховного представителя ЕС по Боснии и Герцеговине и спецпредставителя блока.

    Именно в переписке Лайчака и были упоминания о Шевчовиче.

    "Любое подобное упоминание (имени) было сделано без моего ведома… Я потрясен тем, что мое имя было использовано в этом обмене сообщениями без моего ведома или согласия, и я категорически отвергаю любые предположения о моей причастности к этому делу",- говорится в заявлении еврокомиссара.

    Он также указал, что Лайчак, если и писал что-то про него, то делал это "в своих собственных интересах".

    Марош Шефчович Словакия дело Эпштейна Еврокомиссар Евросоюз
    Şefçoviç Epşteynlə hər hansı əlaqəsini təkzib edib
    Ты - Король

    Последние новости

    20:08

    Армения и Совет Европы обсудили укрепление мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    19:56
    Фото

    Украина получит средства от ЕБРР для поддержки энергосектора

    Другие страны
    19:41
    Фото
    Видео

    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития военного сотрудничества

    Армия
    19:33
    Фото

    В Нью-Йорке в рамках мероприятий ООН представлена программа WUF13

    Внешняя политика
    19:20
    Фото

    Наблюдательный совет Агентства развития медиа обсудил ключевые приоритеты на 2026 год

    Медиа
    19:09

    В Бразилии в ДТП с автобусом погибли не менее 15 человек

    Другие страны
    19:04

    Символический ключ молодежной столицы перешел от Сумгайыта Гёранбою

    Внутренняя политика
    18:59

    Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между США и Ираном

    Другие страны
    18:46

    Спецпосланник США по Южной и Центральной Азии посетит Кыргызстан и Узбекистан

    В регионе
    Лента новостей