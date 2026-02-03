Еврокомиссар Шевчович опроверг какие-либо связи с Эпштейном

Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что не имеет никакого отношения к скандально известному экс-финансисту, осужденному за сексуальные преступления, Джефри Эпштейну и не был с ним знаком.

Как сообщает европейское бюро Report, заявление зачитал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Отметим, что Шевчович упоминается в недавно обнародованных Министерством юстиции США файлах по делу Эпштейна. На прошлой неделе другой словацкий политик, Мирослав Лайчак, оказался в центре скандала и подал в отставку с поста советника по нацбезопасности Словакии после публикации переписки между ним и осужденным финансистом.

Лайчак в течение нескольких лет с 2007 года занимал должность верховного представителя ЕС по Боснии и Герцеговине и спецпредставителя блока.

Именно в переписке Лайчака и были упоминания о Шевчовиче.

"Любое подобное упоминание (имени) было сделано без моего ведома… Я потрясен тем, что мое имя было использовано в этом обмене сообщениями без моего ведома или согласия, и я категорически отвергаю любые предположения о моей причастности к этому делу",- говорится в заявлении еврокомиссара.

Он также указал, что Лайчак, если и писал что-то про него, то делал это "в своих собственных интересах".