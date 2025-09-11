Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edib
Region
- 11 sentyabr, 2025
- 18:14
Rusiyanın Kalininqrad şəhərində Mi-8 helikopteri sərt eniş edib.
Bu barədə "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, təyyarədə 3 ekipaj üzvü və 20 sərnişin olub.
Xrabrovo hava limanındakı məlumatlı mənbə hadisənin əlverişsiz hava şəraiti və güclü külək səbəbindən baş verdiyini vurğulayıb.
Xəsarət alan yoxdur.
Son xəbərlər
18:23
"Şərur Regional Tibb Mərkəzi" publik hüquqi şəxsinin direktoru vəzifəsinə təyinat olubDaxili siyasət
18:18
Foto
Azərbaycan "ACWA Power" ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edibEnergetika
18:15
Sertifikasiya imtahanı üzrə müsahibənin vaxtı və yeri şəxsi səhifələrə göndərilibElm və təhsil
18:14
Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edibRegion
18:10
Şahbaz Şərif: Pakistan Qətərin suverenliyinin müdafiəsi üçün onun istənilən addımını dəstəkləməyə hazırdırDigər ölkələr
18:09
Azərbaycan bankı kapitalını səhmlərinin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi hesabına artırıbMaliyyə
18:05
Ermənistan Qazaxıstanla vizasız rejim haqqında sazişi ratifikasiya edibRegion
18:02
Tramp Netanyahudan Qətərə bir daha zərbə endirməməyi tələb edibDigər ölkələr
18:00