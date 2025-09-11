İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edib

    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 18:14
    Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edib

    Rusiyanın Kalininqrad şəhərində Mi-8 helikopteri sərt eniş edib.

    Bu barədə "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, təyyarədə 3 ekipaj üzvü və 20 sərnişin olub.

    Xrabrovo hava limanındakı məlumatlı mənbə hadisənin əlverişsiz hava şəraiti və güclü külək səbəbindən baş verdiyini vurğulayıb.

    Xəsarət alan yoxdur.

    Rusiya helikopter
    В России совершил жесткую посадку вертолет с 23 людьми на борту

