Работы Лейлы Алиевой легли в основу цифрового шоу Sound of Land

В Баку представили аудиовизуальный перформанс платформы Sound of Land ("Голос земли").

Как сообщает Report, цифровое шоу под названием "Выйди из орбиты времени, войди в орбиту любви" погрузило зрителей в духовное путешествие, объединив музыку, анимацию и визуальное искусство.

Визуальной основой перформанса стали работы вице-президента Фонда Гейдара Алиева, художницы и поэтессы Лейлы Алиевой, в которых символически переплетаются темы любви, единения с природой и внутреннего света. Визуальная концепция композиции, вдохновленной философией Руми, была разработана заслуженным художником Азербайджана, основателем "Atəş Hub" Сабиной Шихлинской.

Автором музыкальной и звуковой концепции выступил Орхан Агаев (DJ Pancho), звуковой дизайн подготовил Теймур Гасымов, анимацию и моушн-графику - Nigassandra и Ренан Асадов.

Платформа Sound of Land синтезирует этнические музыкальные мотивы тюркского мира с электронными жанрами, создавая новые формы художественного выражения. Проект был основан в 2023 году при поддержке инициативы "Творческий Азербайджан" и за короткое время получил международное признание.

В 2025 году платформа вышла на более широкую аудиторию в рамках культурного фестиваля ОИС "Бакинская творческая неделя – 2025", проходившего с 5 по 11 декабря в Баку.