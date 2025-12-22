Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Работы Лейлы Алиевой легли в основу цифрового шоу Sound of Land

    Искусство
    • 22 декабря, 2025
    • 11:51
    Работы Лейлы Алиевой легли в основу цифрового шоу Sound of Land

    В Баку представили аудиовизуальный перформанс платформы Sound of Land ("Голос земли").

    Как сообщает Report, цифровое шоу под названием "Выйди из орбиты времени, войди в орбиту любви" погрузило зрителей в духовное путешествие, объединив музыку, анимацию и визуальное искусство.

    Визуальной основой перформанса стали работы вице-президента Фонда Гейдара Алиева, художницы и поэтессы Лейлы Алиевой, в которых символически переплетаются темы любви, единения с природой и внутреннего света. Визуальная концепция композиции, вдохновленной философией Руми, была разработана заслуженным художником Азербайджана, основателем "Atəş Hub" Сабиной Шихлинской.

    Автором музыкальной и звуковой концепции выступил Орхан Агаев (DJ Pancho), звуковой дизайн подготовил Теймур Гасымов, анимацию и моушн-графику - Nigassandra и Ренан Асадов.

    Платформа Sound of Land синтезирует этнические музыкальные мотивы тюркского мира с электронными жанрами, создавая новые формы художественного выражения. Проект был основан в 2023 году при поддержке инициативы "Творческий Азербайджан" и за короткое время получил международное признание.

    В 2025 году платформа вышла на более широкую аудиторию в рамках культурного фестиваля ОИС "Бакинская творческая неделя – 2025", проходившего с 5 по 11 декабря в Баку.

