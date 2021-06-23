В России смертность от коронавируса выросла более чем на 20% за неделю

В России смертность от коронавируса выросла более чем на 20% за неделю

Смертность от коронавирусной инфекции выросла в России на 21,3% за последнюю неделю

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