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В России смертность от коронавируса выросла более чем на 20% за неделю

В России смертность от коронавируса выросла более чем на 20% за неделю Смертность от коронавирусной инфекции выросла в России на 21,3% за последнюю неделю
В регионе
23 июня 2021 г. 17:28
В России смертность от коронавируса выросла более чем на 20% за неделю

Смертность от коронавирусной инфекции выросла в России на 21,3% за последнюю неделю. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"К сожалению, я также должна отметить, что за последнюю неделю, в отличие от предыдущих уже месяцев, у нас возросла смертность от COVID на 21,3%. В ряде регионов существенно выросла нагрузка на медицинских работников, открываются дополнительные койки", — сказала она на совещании с членами правительства.

Вице-премьер также заявила, что за последнюю неделю в России темпы вакцинации возросли в среднем в 1,7 раз, а в десяти регионах эти темпы выросли "в разы".

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