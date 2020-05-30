​В России разработали вакцину от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре разработал вакцину от коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, эту вакцину можно будет закапывать в нос.

Специалист также рассказал, что центр отобрал три наиболее эффективных препарата для лечения инфекции.

Начало клинических испытаний запланировано на конец июня, завершение - на сентябрь.

По словам Р.Максютова, подготовка к массовому производству вакцин уже началась. Он отметил, что животные, на которых проводились испытания, хорошо их перенесли.