В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Минтранс России предложил новые авиационные правила перевозки пассажиров и багажа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, новые правила предусматривают минимальный вес ручной клади в пять килограммов.

При этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

Предполагается, что изменения вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.