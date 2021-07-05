В России предотвратили серию терактов

Серия терактов, предотвращенных на днях в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии, готовилась членами нескольких ячеек "Исламского государства": шесть боевиков уничтожены, двое задержаны.

Серия терактов, предотвращенных на днях в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии, готовилась членами нескольких ячеек "Исламского государства": шесть боевиков уничтожены, двое задержаны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в ФСБ России.

"Предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек … террористической организации "Исламское государство"* на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", - говорится в сообщении ФСБ.

В частности, в Москве боевик "Исламского государства"* готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте – в минувший четверг его задержали.